موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يحل برشلونة ضيفاً على باريس سان جيرمان في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، وستكون هذه المباراة واحدة من أهم المباريات لدي نادي برشلونة حيث يستعد الفريق بقيادة مدربة تشافي هيرنانديز للفوز بهذه المباراة وذلك من أجل التأهل إلي الدور نصف النهائي، حيث يطمح البرسا في حصد اللقب هذا الموسم.

تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال على ملعب حديقة الأمراء، يوم الاربعاء القادم الموافق 10 إبريل 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1، وكما يمكن مشاهدة المباراة على تطبيق TOD TV.

تشكيل برشلونة المتوقع

قد يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إيناكي بينا.

خط الدفاع:كوندي – أرخوا – كريستينسن – بالدي.

وسط الملعب: أندرياس كريستنسن – إلكاي جوندوجان – رينكي دي يونج – بيدري.

في الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي.

والجدير بالذكر بأن نادي برشلونة تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما استطاع الفوز على نابولي في مجموع بنتيجة 4-2 مباريات الذهاب والعودة في الدور 16، حيث انتهت مباراة الذهاب التي اقيمت في ايطاليا بالتعادل بينما فاز برشلونة في مباراة العودة بنتيجة 3-1.

بينما تأهل باريس سان جيرمان بعد الفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور 16.