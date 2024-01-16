يلتقي فريق برشلونة مع أونيونيستاس سالامنكا في مباراة الدور 16 من كأس ملك أسبانيا 2023-2024، ومن المفترض إن يكون هذا اللقاء سهلاً على كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، ويرغب فريق برشلونة بالفوز في هذا اللقاء والتأهل إلى دور 8 من البطولة من أجل حصد أول لقب له هذا العام، وتأهل برشلونة إلى الدور 16 بعد الفوز علي بارباسترو في نصف النهائي بهدفين دون رد.

موعد مباراة برشلونة وأونيونيستاس سالامنكا في كأس ملك أسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وأونيونيستاس سالامنكا

تقام المباراة على ملعب الملكة صوفيا يوم الخميس القادم الموافق 18 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة برشلونة ضد أونيونيستاس سالامنكا علي قناة SSC الرياضية السعودية والتي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك أسبانيا في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن متابعة أحداث المباراة علي شبكة الأنترنت من خلال منصة شاهد VIP.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

قد يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إيناكي بينا.

خط الدفاع :كوندي – أراخوا – كريستينسن – بالدي.

وسط الملعب: فرينكي ديونج – إلكاي جوندوجان – سيرجي روبيرتو.

في الهجوم: فيراس توريس – ليفاندوفسكي – لامين يامال.

والجدير بالذكر بإن برشلونة فشل في حصد لقب كأس السوبر الأسباني الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، حيث خسر برشلونة في النهائي من ريال مدريد بنتيجة 4-1.

وتأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الأسباني بعد إن فاز على اوساسونا في نصف النهائي بنتيجة 2-0، ليلتقي مع ريال مدريد في النهائي.

ويذكر بإن نادي برشلونة أكثر الأندية الأسبانية تتويجاً بكأس ملك أسبانيا بعدد 31 مرة آخرها في عام 2021، ويطمح برشلونة في حصد اللقب هذا العام بعد غياب ثلاث أعوام.