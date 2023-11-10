موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الاسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب مونتجويك مباراة برشلونة وألافيس والتي تقام لحساب الجولة الثالثة عشر من الدوري الاسباني لموسم 2023-2024، ويستعد برشلونة من أجل الفوز في هذه المباراة وذلك لتقليل الفارق في عدد النقاط بينه وبين غيرونا وريال مدريد، وذلك للتأهل إلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، ونجح برشلونة في الفوز في الجولة الماضية على ريال سوسيداد بهدف نظيف.

موعد المباراة

تقام مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الاسباني يوم الاحد القادم الموافق 12 نوفمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD 3 أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للدوري الإسباني،

التشكيل المتوقع لبرشلونة

قد يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – أندرياس كريستنسن – رونالد أراوخو – جواو كانسيلو

وسط الملعب: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – جافي

في الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي- فيران توريس

صباحكم همة ونشاط 💪 pic.twitter.com/TFDfWM4n6W — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 7, 2023

ترتيب برشلونة وألافيس في الدوري

يحتل نادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 27 نقطة، وخاض الفريق 12 مباراة استطاع الفوز في ثمان مباريات والتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة.

بينما يأتي ألافيس في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 12 نقطة، حيث لعب الفريق 12 مباراة استطاع الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ثلاث مباريات وخسر في 6 مباريات.