موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس الملك والقنوات الناقلة

يواجه نادي برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والذي يقام في ملعب سان ماميس.

وكان فريق برشلونة قد نجح إلى التأهل إلى دور الـ 16 بصعوبة كبيرة، بعدما حقق فوز صعب أمام ليناريس ديبورتيفو بهدفين لهدف، بينما تأهل أتلتيك بيلباو إلى الدور نفسه بعدما فاز على ريال مانتشا بهدفين نظيفين.

ويسعى فريق أتلتيك بلباو إلى الحصول على هذه البطولة، نظرًا للهزيمة التي لحقته أمام ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني بهدفين، سجل لوكا مودريتش الهدف الأول في الدقيقة 38، بينما سجل كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو

أعلن تشافي هيرنانديز قائمة الفريق الذي سيواجه به أتلتيك بلباو، وجاءت تشكيلة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا وداني ألفيش وجيرارد بيكيه وكليمون لونجليه.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس وجافي وسيرجيو بوسكيتس.

الهجوم: فيران توريس ولوك دي يونج وممفيس ديباي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم الخميس 20 يناير 2022، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

من المقرر أن تبث المباراة في كأس ملك إسبانيا عبر قناة arena sport 1، حيث لم تحصل أي قناة عربية على حقوق البث، ولكنها سيتم بثها على القنوات الأجنبية.