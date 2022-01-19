موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

مهند شرف

يحتضن ملعب سان ماميس مباراة من العيار الثقيل تجمع بين نادي البلوجرانا و نظيره أتلتيك بلباو صاحب الأرض، ضمن إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2021 – 2022.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 3 19/1/2022 - 4:12 ص

يستعد نادي برشلونة لدخول مباراته أمام أتلتيك بلباو وتركيزه في تحقيق الفوز عليه على الرغم من أنه المباراة مقامة خارج ملعبه، إلا أن النادي بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة وتعويض الخسارة التي تعرض لها في آخر مباراة له أمام ريال مدريد في كلاسيكو السوبر الإسباني، حيث شهدت مباراة الكلاسيكو أجواء مثيرة للغاية ويسعى النادي الكتالوني لإثبات أن المستوى الذي ظهر به في الكلاسيكو لم يكن صدفة بل أن الفريق استعاد قوته مجدداً.

تأهل البلوجرانا لدور الـ 16 بعد أن تمكن من تحقيق فوزاً ثميناً على فريق ليناريس ديبورتيفو بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 1 19/1/2022 - 4:12 ص

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في الجانب الآخر يتواجد اتلتيك بلباو صاحب الذي يسعى أيضا للخروج بنتيجة إيجابية من خلال استغلال عاملي الأرض والجمهور في لقائه أمام البلوجرانا، خاصة بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها في نهائي السوبر والتي كانت على يد النادي الملكي ريال مدريد أيضا، لذلك الفوز على برشلونة في الكأس يعتبر فرصة ذهبية لرفع معنويات اللاعبين.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 2 19/1/2022 - 4:12 ص

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس الملك الإسباني والقنوات الناقلة لها

المباراة برشلونة X أتلتيك بلباو
الموعد الخميس 20 يناير 2022 الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة
القناة الناقلة لا يوجد
الملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو

لا توجد أي قنوات ناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كذلك، حيث لا يوجد أي قناة تمكنت من شراء حقوق البث لهذه النسخة من البطولة حتى الآن.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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