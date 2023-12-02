موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2023

فريق برشلونة يستضيف فريق أتلتيكو مدريد في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدوري الاسباني موسم 2023-2024.

تعتبر هذه المباراة هي قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، برشلونة يريد تحقيق الانتصار لكي يواصل المنافسة على صدارة الدوري والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

أتلتيكو مدريد أيضاً يريد تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على التقدم أكثر في ترتيب الدوري والفوز باللقب الغائب منذ عام 2020.

ترتيب الفريقين

برشلونة يتواجد في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، حقق برشلونة الفوز في 9 مباريات وتعادل في أربع مباريات وخسر مباراة واحدة.

بينما نادي أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 13 مباراة، فاز أتلتيكو مدريد في 10 مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين.

موعد المباراة

ستقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ستلعب المباراة على ملعب نادي برشلونة “ملعب مونتجويك الأولمبي”.

القنوات الناقلة

سيتم إذاعة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات بين سبورت، وتحديداً قناة Bein sport 1 بتعليق خليل البلوشي.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: ايناكي بينا.

خط الدفاع: اينغو مارتينيز، جولس كوندي، رونالد أروخو.

خط الوسط: جواو كانسيلو، فرينكي دي يونج، غوندوغان، بيدري.

الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة برشلونة

حراسة المرمى: اوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز، هيروموسو، اكسيل فيتسل.

خط الوسط: مولينا، دي بول، كوكي، ساؤل، صامويل لينو.

الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.