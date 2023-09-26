موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الاسباني

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نادي ريال مايوركا في مباراة مهمة في الدوري الإسباني”.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الاسباني - مصدر الصورة: شير مصر

ستجرى مساء اليوم الثلاثاء مواجهة حماسية بين فريق برشلونة وفريق ريال مايوركا في ملعب “إيبيروستار” ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023/24.

تتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بالمقابل، يتذيل مايوركا الترتيب برصيد متواضع قدره 4 نقاط فقط.

برشلونة يسعى للاستفادة من تعثر ريال مدريد الأخير والذي خسر في ديربي المدينة أمام أتلتيكو مدريد، وذلك بهدف الاحتفاظ بصدارة الدوري الإسباني والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يواجه برشلونة غياب لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج الذي أصيب خلال المباراة الأخيرة أمام سيلتا فيجو وسيغيب لمدة شهرين.

ومع ذلك، يدخل الفريق المباراة بثقة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري الإسباني بعد التعثر الأول أمام خيتافي في الجولة الافتتاحية.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023

من المقرر أن تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق ريال مايوركا في الدوري الإسباني يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023.

ستُلعب المباراة في ملعب إيبيروستار وتبدأ في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

سيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1، وسيقوم المعلق الرياضي حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث المباراة.