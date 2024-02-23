موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب مونتجويك، مباراة برشلونة ضد خيتافي في مباراة الجولة 26 من الدوري الأسباني موسم 2023-2024، وهذه المباراة ستكون أحد المباريات الهامة لبرشلونة والذي يطمح بالفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك من أجل مواصلة الضغط على كل من جيرونا وريال مدريد، ووضع كلمته في صراع الحصول على لقب الدوري الأسباني هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

تقام مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الأسباني غداً السبت 24 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:15 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 7:15 بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة علي قناة beIN SPORTS HD 3، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع

قد يعتمد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إيناكي بينا.

خط الدفاع:كوندي – أرخوا – كريستينسن – بالدي.

وسط الملعب: أندرياس كريستنسن – إلكاي جوندوجان – رينكي دي يونج – بيدري.

في الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي.

ترتيب برشلونة وخيتافي في الدوري

يحتل نادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، وثمان نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

ولعب برشلونة 25 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في 5 مباريات، بينما يأتي خيتافي في المركز العاشر في جدول ترتيب لاليغا برصيد 34 نقطة، وخاض خيا في 25 مباراة فاز في ثمان مباريات وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 7 مباريات.