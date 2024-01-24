موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

يبحث محبي الفريق الكتالوني عن موعد مباراة برشلونة ضد فريق أتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2024.

وكان فريق برشلونة قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا بعد أن حقق الفوز على فريق سالامانكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد مباراة برشلونة في كأس إسبانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد اتلتيك بيلباو في الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وبتوقيت السعودية فإن مباراة برشلونة ستلعب في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القدس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد اتلتيك بيلباو

تعتبر شبكة قنوات SSC الناقل العربي الحصري والوحيد لبطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة برشلونة ضد اتلتيك بيلباو عبر قناة SSC Hd1 بتعليق.

وسوف تقام مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو على ملعب “سان ماميس”.

تشكيل برشلونة المتوقع

فريق برشلونة يسعى إلى تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على الألقاب هذا الموسم لتحسين وضع الفريق فنياً واقتصادياً.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بيلباو كالتالي: