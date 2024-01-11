موعد مباراة برشلونة اليوم ضد أوساسونا في السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

يلعب اليوم فريق كرة القدم بنادي برشلونة ضد فريق أوساسونا في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام في المملكة العربية السعودية.

ويسعى فريق برشلونة إلى الانتصار والتأهل إلى المباراة النهائية، وتحقيق لقب السوبر الإسباني للعام الثاني على التوالي.

موعد مباراة برشلونة و اوساسونا

ستقام مباراة برشلونة واوساسونا اليوم الخميس الموافق 11 يناير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس.

الفائز من مباراة برشلونة و أوساسونا سيلاقي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الموافق 14 يناير.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة

تعتبر قناة SSC هي صاحبه الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني، وسيتم بث مباراة برشلونة عبر قناة SSC 1 بتعليق حاتم بطيشة وعبدالله الغامدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة و أوساسونا على ملعب الأول بارك في الرياض.

تشكيل برشلونة المتوقع اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز مباراة اليوم ضد أوساسونا بالقوة الكاملة للفريق راغباً في الانتصار والتأهل للمباراة النهائية.

وبنسبة كبيرة ستكون تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: ايناكي بينا.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، فيرمين لوبيز.

لاعبي الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.