موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الاسباني 2023 والقنوات الناقلة

مباراة برشلونة القادمة ستكون في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الاسباني موسم 2023.

برشلونة سيحل ضيفاً ثقيلاً على نادي فالنسيا في مباراة من المتوقع أن تشهد إثارة وتنافس كبير بين الفريقين، لرغبة الطرفين في الفوز والعودة للمسار الصحيح.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا

ستقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الجولة 17 من منافسات الليجا، يوم السبت المقبل الموافق 16 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ستلعب المباراة على ملعب “ميستايا” ملعب نادي فالنسيا.

ترتيب برشلونة في الدوري الاسباني

برشلونة يدخل مباراة فالنسيا وهو في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر فريق جيرونا، وبفارق خمس نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

بينما يتواجد نادي فالنسيا في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الاسباني برصيد 19 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و فالنسيا

تعتبر قناة Bein sport القطرية صاحبه الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة الدوري الاسباني في منطقة الشرق الأوسط، وسيتم نقل مباراة برشلونة و فالنسيا عبر قناة Bein sport 1.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة فالنسيا

من المتوقع أن يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز مواجهة فالنسيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ايناكي بينا.

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، كوندي، كرستنسين.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، غوندوغان، بيدري.

الهجوم: ليفاندوفسكي، لامين يمال، جواو فيليكس.

تاريخ المواجهات بين برشلونة و فالنسيا

عدد المواجهات بين برشلونة و فالنسيا في الدوري الاسباني هو 69 مباراة تاريخياً، حقق نادي برشلونة الفوز في 37 مباراة، ونجح فالنسيا في الانتصار على برشلونة في 14 مباراة، وكان التعادل حاضراً بين برشلونة وفالنسيا في 18 مباراة.