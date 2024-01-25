يستضيف ملعب مونتجويك الأولمبي مباراة برشلونة ضد فياريال، والتي ستكون ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الأسباني موسم 2023-2024، وهذه المباراة ستكون واحدة من ضمن المباريات الهامة لدي فريق برشلونة وذلك لرغبة الفريق في الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك للعودة مرة أخري للمنافسة على لقب الدوري الأسباني هذا الموسم بجانب ريال مدريد وجيرونا.

موعد مباراة برشلونة القادمة ضد فياريال في الدوري الأسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الأسباني يوم السبت القادم الموافق 27 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD 1، ويمكن متابعة المباراة على الانترنت من خلال تطبيق تود.

تشكيل برشلونة المتوقع

قد يعتمد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إيناكي بينا.

خط الدفاع :كوندي – أراخوا – كريستينسن – بالدي.

وسط الملعب: فرينكي ديونج – إلكاي جوندوجان – سيرجي روبيرتو.

في الهجوم: فيراس توريس – ليفاندوفسكي – لامين يامال.

Postgame analysis of today's match pic.twitter.com/F7p1vEKMdf — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2024

ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الأسباني

يحتل نادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 44 نقطة، ولعب برشلونة 20 مباراة استطاع تحقيق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 مباريات، وخسر في مباراتين.

بينما يأتي فياريال في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 20 نقطة، ولعب الفريق 21 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 11 مباراة.