موعد مباراة برشلونة القادمة ضد سلتا فيغو في الجولة 25 للدوري الإسباني 2024-2023

فريق برشلونة في مواجهة صعبة عندما يحل ضيفاً على نادي سلتا فيغو في مباراة تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد سلتا فيغو

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد سلتا فيغو في الجولة 25 من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل الموافق 17 فبراير على ملعب “بالايدوس” الخاص بسلتا فيغو.

وستنطلق مباراة برشلونة ضد سلتا فيغو يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، وبتوقيت السعودية فإن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف.

وسيتم إذاعة مباراة برشلونة ضد سلتا فيغو عبر قناة Bein sport Hd 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني.

ترتيب برشلونة في الدوري

نادي برشلونة يتواجد حالياً في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة من خلال 24 مباراة.

نجح برشلونة في تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 6 مباريات وتلقى خمس هزائم حتى الان.

بينما فريق سلتا فيغو يدخل مباراة برشلونة وهو في المركز السابع عشر برصيد برصيد 20 نقطة، بعد أن حقق 4 انتصارات وتلقى 12 هزيمة وتعادل في 8 مباريات.

ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني حالياً فريق ريال مدريد برصيد 61 نقطة بعد مرور 24 جولة ويأتي في المركز الثاني نادي جيرونا الذي حصد 56 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يدخل فريق برشلونة مباراة سلتا فيغو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، كوبارسي، اينغو مارتينيز، كوندي.

خط الوسط: كريستنسن، جوندوجان، فرينكي دي يونج، بيدري.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يمال.