موعد مباراة برشلونة القادمة.. رحلة جديدة بالقميص القديم!

تتجه الأنظار مجددًا إلى نادي برشلونة الذي يواصل حملته للدفاع عن لقب الدوري الإسباني 2025-2026، بعد بداية مثالية في الجولة الافتتاحية.

الفريق الكتالوني تمكن من فرض هيمنته خارج الديار بتحقيق فوز كبير على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، ليؤكد عزمه على مواصلة الهيمنة على الليغا هذا الموسم.

🎯 برشلونة يستعد لمواجهة ليفانتي خارج الديار

في إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني، يستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي خارج ملعبه في مباراة تحمل طابعًا خاصًا، ليس فقط بسبب التحدي الفني، بل لأن الفريق الكتالوني سيخوض اللقاء مرتديًا القميص الثالث من الموسم الماضي (اللون الأخضر الكناري)، وذلك بسبب تشابه ألوان قمصانه الجديدة مع زي فريق ليفانتي.

التاريخ : السبت 23 أغسطس 2025

الملعب : سيوداد دي فالنسيا (ملعب ليفانتي)

التوقيت : 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات



📺 القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي

ستنقل المباراة مباشرة عبر شبكة beIN Sports، المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد المباراة.

📝 نظرة فنية قبل اللقاء

برشلونة يدخل المواجهة بثقة كبيرة بفضل التوازن في الأداء والفاعلية الهجومية التي ظهرت أمام ريال مايوركا.

ليفانتي، الذي يبحث عن تعزيز موقفه مبكرًا في جدول الترتيب، يعوّل على عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء قوي أمام حامل اللقب.

🔥 هل تعلم؟

ارتداء برشلونة للقميص القديم في مواجهة رسمية يعتبر من الحالات النادرة، ويعكس احترام قوانين تناسق الألوان مع المنافس.

هذا القميص تحديدًا كان يُستخدم في موسم 2024-2025، ويُعد من أكثر القمصان مبيعًا للنادي.

💳️ بطاقة المباراة