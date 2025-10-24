موعد مباراة بايرن ميونخ ومونشنغلادباخ في الدوري الألماني 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”بوروسيا بارك” مباراة بايرن ميونخ ومونشنغلادباخ في الدوري الألماني يوم السبت 25 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الثامنة حيث خسر فريق مونشنغلادباخ من فريق يونيون برلين بنتيجة 3-1 في الجولة السابقة بينما فاز فريق بايرن ميونخ علي فريق دورتموند بنتيجة 2-1.

الجولة الثامنة البطولة الدوري الألماني ملعب المباراة بوروسيا بارك القناة الناقلة MBC Action توقيت المباراة الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر الساعة 4:30 مساءً بتوقيت السعودية

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة ام بي سي بالتحديد قناة MBC Action.

السياق الفني للفريقين

بايرن ميونخ: يدخل اللقاء باعتباره حامل اللقب في موسم 2024-25، ومُتصدّراً للتوقعات في الموسم الجديد الفريق لديه استقرار كبير من حيث التكتيك واللاعبين، ويعد المرشح الأبرز للقب.

مونشنغلادباخ: في المقابل، يُعاني من حالةٍ أقل استقراراً مقارنة بالمنافس، إذ إن النتائج لم تكن في المستوى المطلوب مؤخراً، ما يجعل مباراة بايرن اختباراً حقيقياً.

من هذا المنطلق، من المتوقع أن يدخل بايرن اللقاء برباطة جأش وهجومٍ مبكر، بينما سيحاول مونشنغلادباخ اللعب بحذر أكثر واعتماد الهجمات المرتدة أو الكرات الثابتة.