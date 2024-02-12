يلتقي بايرن ميونخ مع نظيره لاتسيو الإيطالي في مباراة ذهاب الدور 16 في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وهذه المباراة ستكون هامة لدى فريق بايرن ميونخ والذي يرغب في التأهل إلي الدور ربع النهائي وحصد اللقب هذا الموسم، بينما يرغب لاتسيو في تقديم مباراة جيدة واستغلال عامل الأرض والجمهور.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو

تقام مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو على ملعب أولمبيكو يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 2 احد مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

حراسة المرمى: أولريتش.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، دايوت أوباميكانو، رافائيل جوريرو.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين، توماس مولر، ليروي ساني.

والجدير بالذكر بأن نادي بايرن ميونخ شارك في المجموعة الأولى بجانب كوبنهاجن وجالطة سراي ومانشستر يونايتد، واستطاع البايرن تصدر المجموعة برصيد 16 نقطة بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة.

بينما شارك لاتسيو في المجموعة الخامسة بجانب أتليتكو مدريد وفينورد وسيلتك ونجح لاتسيو في الحصول على المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراتين.