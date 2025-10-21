موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب “استاد أليانز أرينا” مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، والتي ضمن منافسات الجولة الثالثة يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر حيث فاز فريق بايرن ميونخ على فريق دورتموند بنتيجة 2-1 في الجولة السابقة في الدوري الألماني بينما فاز فريق كلوب بروج على فريق أوود هيفرلي بنتيجة 1-0 في الجولة السابقة في الدوري البلجيكي.

البطولة دوري أبطال أوروبا الجولة الثالثة القنوات الناقلة بي ان سبورت 5 معلق المباراة علي محمد علي توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، بالتحديد قناة بى ان سبورت 5 حيث هي الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا.