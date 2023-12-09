موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الالماني والقنوات الناقلة

يلتقي فريق بايرن ميونخ مساء اليوم بنظيره فريق انتراخت فرانكفورت وذلك في تمام الساعة 4:30 عصر اليوم، يسعى فريق بايرن ميونخ في هذه المباراة للظفر بصدارة الدوري الألماني ويحتل البايرن حاليا المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب الصبارة فريق باير ليفركوزن، ويحتل فريق فرانكفورت المركز السابع في ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة.

يذكر أن فريق فرانكفورت كان قد اذاق بايرن ميونخ العديد من الهزائم في المواسم السابقة وأشهرها تلك المباراة التي إنتهت بفوز فرانكفورت بخماسية على حساب الفريق البافاري، تنتظر المدرب اوليفر غلاسنر مهمة صعبة في مواجهة الفريق البافاري بسبب كثرة الإصابات بين لاعبي فريقه، وقال المدير الفني لنادي باير ميونخ توماس توخيل بأن مواجهة فرانكفورت لن تكون سهلة وخاصة أن الفريق يسعى بقوة وراء ملاحقه ليفركوزن الذي فرض وجوده بقوة بين أندية الدوري الألماني متمسكا بالصدارة ومحتفظا بواحدة من أكبر سجلات التهديف للفرق في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

تذاع مباراة بايرن ميونخ ونظيره فرانكفورت عبر قنوات بين سبورت وتنقل المباراة على القناة الأولى في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.