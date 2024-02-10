موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني 2023-2024

صراع شديد يشتعل بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن حيث يتقابل الفريقان في مواجهة من العيار الثقيل تجمع بينهم على ملعب “باى آرينا”ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الألماني 2023-2024، ويبحث كلاهما عن الفوز واختطاف نقاط المكسب لصالحه، لذلك تتجه الأنظار حول مباراة اليوم، ونستعرض معكم عبر السطور التالية من المقال موعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة لها، وتشكيل الفريقين المتوقع.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني؟

يواجهه فريق بايرن ميونخ نظيره ليفركوزن في الجولة الحادية والعشرين من “البوندسليجا” مساء يوم السبت الموافق 10 فبراير، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يأتي باير ليفركوزن في صدارة جدول الدوري الأسباني هذا الموسم 2023-2024 برصيد 52 نقطة جمعها من خلال الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 4 مواجهات، ولم يخسر قط، لذلك سيقدم مستوى رائع في مباراة اليوم يمكنه من الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.

وعلى الجانب الآخر يأتي بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 50 نقطة تمكن من جمعها عبر الفوز في 16 مباراة والتعادل في مبارَيين وخسارة مثلهما، ويأمل في تحقيق الفوز اليوم، وحصد نقاط المكسب الثلاث لصالحه من أجل خطف صدارة الدوري من ليفركوزن.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

تعرض مباريات الدوري الألماني 2023-2024 عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الناقل الحصري الوحيد الحاصلة على حقوق النشر والإذاعة داخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتذاع مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن عبر شاشتها.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ليفركوزن اليوم

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: دي ليخت،مزراوي ،ألفونسو ديفيز

خط الوسط: موسيالا، داير، جوريتسكا، بافلوفيتش.

خط الهجوم: هاري كين، ليروي ساني، توماس مولر.