موعد مباراة باريس وبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”بارك دي برانس” مباراة باريس وبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة الرابعة حيث فاز فريق باريس علي فريق باير ليفركوزن بنتيجة 7-2 في الجولة السابقة بينما فاز فريق بايرن ميونخ علي فريق كلوب بروج بنتيجة 4-0.

الجولة الرابعة البطولة دوري ابطال اوروبا معلق المباراة عصام الشوالي القنوات الناقلة بي إن سبورت 2 توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وبالتحديد قناة بي ان سبورت 2، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري ابطال اوروبا.

لماذا هذه المباراة مهمة؟

تجمع بين فريقين من عمالقة كرة القدم الأوروبية: باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ .

باريس سان جيرمان: يسعى لتأكيد مكانته بعد موسم قوي، بينما بايرن ميونخ يطمح لاستعادة التفوق الأوروبي.

هذه المواجهة تعكس أكثر من مجرد مباراة، بل صداماً بين تاريخ وأسلوبين: أسلوب باريس الهجومي السريع، وخبرة بايرن التقليدية.

من الناحية الجماهيرية والإعلامية، تحظى المباراة بتغطية واسعة، نظراً لمكانتها ومحدودية تكرار مثل هذا اللقاء في بطولات كبرى.

الخلفية التاريخية بين الفريقين

وفق الإحصاءات، بايرن ميونخ تفوق على باريس في مواجهاتهما السابقة: بايرن حقق ‎8 انتصارات مقابل ‎6 لفريق باريس، ولم يحدث تعادل بينهما ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

أبرز المواجهات: نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، حيث فاز بايرن على باريس 1-0.

آخر لقاء لهما في دوري الأبطال: في نوفمبر 2024، بايرن تغلب على باريس 1-0.

إذن، رغم تمكن باريس من تحقيق نجاحات كبيرة مؤخراً، إلا أن سجل المواجهات المباشرة لا يزال يميل لبايرن من حيث النتائج.

ما الذي يخشاه كل فريق؟ وما الذي يطمح إليه؟

بالنسبة لباريس سان جيرمان:

الطموح هو تجاوز الفريق الألماني وحصد الفوز في مباراة بمثابة إعلان تفوض جديد.

يجب أن يتعاملوا مع خبرة بايرن ومهارته في الأوقات الحرجة، وأن يستفيدوا من الحماس والديناميكية التي يمتلكونها.

كما عليهم ألا يندفعوا كثيراً إلى الهجوم لينتهي بهم الأمر خلف خطوط متقدمة دون تنظيم دفاعي.

بالنسبة لبايرن ميونخ:

المهمة هي استخدام خبرتهم الكبيرة واستغلال اللمسات الحاسمة في المباريات الكبرى.

عليهم أن يقللوا من الأخطاء الفردية والفرص الضائعة، ويحولوا السيطرة إلى أهداف حقيقية.

كذلك، لا بد من استغلال الفرص المرتدة والتمسك بهدوء الأعصاب، فباريس قادر على المفاجأة.

ماذا يمكن أن نتوقع من هذه المباراة؟

نظراً لتاريخ المواجهات وصعوبة المباراة، يمكن توقع صراع تكتيكي كبير بين المدربين، الفريقان يملكان أسلحة هجومية ودفاعية.

من المحتمل أن يبدأ كلا الفريقين بحذر نسبي، ثم يرتفع إيقاع اللعب في الشوط الثاني أو في الدقائق الأخيرة.

التفصيل الفني: باريس قد يعتمد على السرعة والتحركات المتعددة، بينما بايرن قد يراهن على الاستحواذ والتنقل بين الخطوط.

النتيجة المحتملة: قد تكون دقيقة مثل 1-0 أو 2-1، لكن مع الأخذ في الحسابات أن الهدف قد يأتي في لحظة حاسمة – بطاقة حمراء، خطأ دفاعي، أو تسديدة من خارج المنطقة.

كما أن الحضور الجماهيري والإعداد الخارجي للبطولة يؤثران: المباراة في الولايات المتحدة قد تضيف عامل التكيف بالنسبة للطرفين.