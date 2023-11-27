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موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في دوري ابطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

محمد جابر السيد

يستضيف ملعب حديقة الامراء، مباراة باريس سان جيرمان ونظيرة الانجليزي نيوكاسل كاسل يونايتد، في مباراة الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري الابطال موسم 2023-2024، وستكون هذه المباراة واحدة ضمن اقوي المباريات للفريقين وذلك لرغبة كل فريق في الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك لضمان بطاقة التأهل إلى الدور 16 من البطولة.

موعد المباراة

تقام مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في دور المجموعات بدوري الابطال، يوم الثلاثاء القادم الذي يوافق 28 نوفمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت 2 التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة علي حقوق بث دوري الابطال، ويمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الانترنت عبر تطبيق تود.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

قد يعتمد مدرب باريس سان جيرمان علي التشكيل التالي:-

  • حراسة المرمي: دوناروما
  • خط الدفاع: حكيمي، لوكاس هيرنانديز، موكيلي، سكريناير
  • خط الوسط: رويز، أوجارتي، فيريرا
  • خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، راموس

ويشارك باريس سان جيرمان في المجموعة السادسة بجانب دورتموند الالماني وميلان ونيوكاسيل يونايتد، ويتصدر دورتموند قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، جمعهم من 4 مباريات حقق الفوز في مباريتين وتعادل في مباراة وخسر في مباراة.

بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وميلان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ونيوكاسل يونايتد في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويذكر بان نيوكاسل استطاع الفوز علي باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بدور المجموعات في دوري ابطال اوروبا بنتيجة 4-1.


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عن الكاتب:
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محمد جابر السيد

حاصل علي بكالريوس هندسة وأعمل كمهندس إنتاج وأهتم بمجال كتابة المقالات في مختلف المقالات، وأهتم بقراءة الكتب وكتابة الروايات.


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