يلتقي باريس سان جيرمان مع ريال سوسيداد في مباراة ذهاب الدور 16 لدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، وهذه المباراة ستكون هامة لدى الفريقين، ويستعد باريس سان جيرمان للفوز واستغلال عامل الارض والجمهور وذلك لضمان بطاقة التأهل إلى الدور القادم وتسهيل مباراة الإياب، بينما يرغب ريال سوسيداد لانهاء المباراة بالتعادل أو الفوز.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد علي ملعب حديقة الأمراء، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 1، ويمكن مشاهدة المباراة على شبكة الانترنت من خلال تطبيق تود.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

يتوقع أن يعتمد مدرب باريس سان جيرمان على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش، سكرينيار، ماركينيوس “أوجارتي”، أشرف حكيمي.

خط الوسط: ماركو فيراتي، فيتينيا، ايميري.

خط الهجوم: ، مبابي، أسينسيو

🎥⚽️🏋️ تدريبات اليوم! 📍 القلعة الباريسية

pic.twitter.com/qFW4ndPLM8 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 11, 2024

والجدير بالذكر بأن نادي باريس سان جيرمان في المجموعة السادسة بجانب دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد، وحصل باريس سان جيرمان على المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بعد فوز مباراتين والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراتين.

بينما شارك ريال سويسداد في المجموعة الثالثة بجانب انتر ميلان وبنفيكا وريد بول سالزبورغ، واستطاع ريال سوسيداد تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة بعد ثلاث مباريات والتعادل في ثلاث مباريات.