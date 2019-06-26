موعد مباراة اوغندا وزيمبابوي اليوم الأربعاء 26-6-2019 والقنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعي موقع “نجوم مصرية” ، موعد “مباراة اوغندا ضد زيمبابوي” اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، حيث يلتقى المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات، في بطولة “كأس الامم الافريقية 2019” ، التي تقام فى مصر، ويأمل “منتخب اوغندا” فى التاهل لدور الـ 18 ، وذلك بعد ان فاز فى مباراته الاخيرة على “منتخب الكونغو” ، وستقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي، وتتواجد اوغندا في في المجموعة الأولي مع منتخب مصر والكونغو الديموقراطية .
مباراة اوغندا ضد زيمبابوي اليوم
- المباراة بين : اوغندا ضد زيمبابوي .
- البطولة : بطولة كأس الامم الافريقية 2019
- معلق المباراة : عادل خلو .
- المباراة ستقام على : استاد القاهرة الدولي .
- القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت المصرية – بي ان سبورت ماكس HD1،HD2
موعد مباراة اوغندا وزيمبابوي اليوم
- الساعة : 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
- الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
- الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
- الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
- الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
- الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
- الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
- الساعة : 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
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