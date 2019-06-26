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موعد مباراة اوغندا وزيمبابوي اليوم الأربعاء 26-6-2019 والقنوات الناقلة للمباراة

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
موعد مباراة اوغندا وزيمبابوي اليوم الأربعاء 26-6-2019 والقنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعي موقع “نجوم مصرية” ، موعد “مباراة اوغندا ضد زيمبابوي” اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، حيث يلتقى المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات، في بطولة “كأس الامم الافريقية 2019” ، التي تقام فى مصر، ويأمل “منتخب اوغندا” فى التاهل لدور الـ 18 ، وذلك بعد ان فاز فى مباراته الاخيرة على “منتخب الكونغو” ، وستقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي، وتتواجد اوغندا في في المجموعة الأولي مع منتخب مصر والكونغو الديموقراطية .

 مباراة  اوغندا ضد زيمبابوي اليوم

موعد مباراة اوغندا وزيمبابوي اليوم الأربعاء 26-6-2019 والقنوات الناقلة للمباراة

  • المباراة بين :  اوغندا ضد زيمبابوي .
  • البطولة : بطولة كأس الامم الافريقية 2019
  • معلق المباراة : عادل خلو  .
  • المباراة ستقام على :  استاد القاهرة الدولي .
  • القنوات الناقلة للمباراة :  قناة تايم سبورت المصرية – بي ان سبورت ماكس HD1،HD2

موعد مباراة   اوغندا وزيمبابوي  اليوم

  • الساعة :  5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
  • الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
  • الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
  • الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
  • الساعة :  8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
  • الساعة :  6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
  • الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
  • الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
  • الساعة : 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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