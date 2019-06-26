موعد مباراة اوغندا وزيمبابوي اليوم الأربعاء 26-6-2019 والقنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعي موقع “نجوم مصرية” ، موعد “مباراة اوغندا ضد زيمبابوي” اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، حيث يلتقى المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات، في بطولة “كأس الامم الافريقية 2019” ، التي تقام فى مصر، ويأمل “منتخب اوغندا” فى التاهل لدور الـ 18 ، وذلك بعد ان فاز فى مباراته الاخيرة على “منتخب الكونغو” ، وستقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي، وتتواجد اوغندا في في المجموعة الأولي مع منتخب مصر والكونغو الديموقراطية .

مباراة اوغندا ضد زيمبابوي اليوم

المباراة بين : اوغندا ضد زيمبابوي .

البطولة : بطولة كأس الامم الافريقية 2019

معلق المباراة : عادل خلو .

المباراة ستقام على : استاد القاهرة الدولي .

القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت المصرية – بي ان سبورت ماكس HD1،HD2

موعد مباراة اوغندا وزيمبابوي اليوم

الساعة : 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

الساعة : 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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