موعد مباراة انتر ميلان ولاتسيو اليوم 30/04/2023 الدوري الإيطالي

يحل نادي لاتسيو ضيفاً ثقيلاً على ملعب جوزيبي مياتزا معقل نادي انتر ميلان في قمة مباريات اليوم الأحد 30-4-2023، ويسعى انتر ميلان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعطيل قطار لاتسيو والتقدم للأمام، ويسعى لاتسيو على الجانب الآخر للحفاظ على ترتيبه في المركز الثاني، ونستعرض عبر نجوم مصرية أهم تفاصيل مباراة انتر ميلان ولاتسيو اليوم والقنوات الناقلة.

توقيت مباراة انتر ميلان ولاتسيو اليوم

تنطلق مباراة انتر ميلان ولاتسيو مساء اليوم الأحد وتحديداً في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت السعودية، ويحتل صاحب الأرض والضيافة المركز ال 7 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، وفاز انتر ميلان في آخر مباراة له في الدوري أمام إمبولي ب 3 أهداف نظيفة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي عانى منها الفريق، ويحتاج انتر ميلان للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاثة للصعود للمربع الذهبي.

مباراة انتر ميلان ضد لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإيطالي، وتُذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 بصوت المعلق المميز فارس عوض، ويحتل لاتسيو المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 17 نقطة عن نابولي صاحب المركز الأول وبفارق نقطتين فقط عن يوفنتوس صاحب المركز الثالث، مباراة نارية تجمع بين الفريقين انتر ميلان ولاتسيو سيكون في انتظارها عشاق الكرة الإيطالية على مستوى العالم.

مباراة انتر ميلان اليوم

خاض انتر ميلان 31 مباراة في الدوري الإيطالي، استطاع تحقيق لفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 وخسر 11 مباراة، سجل خلالهم 51 هدف واستقبلت شباكه 34 هدف حتى الان، في الجانب الآخر خاض نادي لاتسيو نفس عدد المباريات ولكن يتفوق على الانتر بالأرقام حيث استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات، سجل 49 هدف واستقبلت شباكه 21 هدف حتى الآن.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

ينفرد نادي نابولي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفيما يلي ترتيب الدوري قبل مباريات اليوم الأحد 30-4-2023.

نابولي- 78 لاتسيو- 61 يوفنتوس- 59 ميلان – 57 روما – 57 أتلانتا – 55 إنتر ميلان – 54 بولونيا – 44 مونزا – 44

ويحتل أوسيمين لاعب نادي نابولي صداراة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدف حتى الآن.