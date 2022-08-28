موعد مباراة اليمن وليبيا في بطولة كأس العرب للناشئين 2022

اقترب موعد لقاء المنتخبان اليمني والليبي ولم يتبقى سوى ساعات قليلة لخوض المباراة الفاصلة، التي ستأهل الفائز إلى دور ربع نهائي في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 ضمن منافسات المجموعة الثانية. حيث يتصدر المنتخب اليمني جدول ترتيب المجموعة بأربعة نقاط ويليه المنتخب الليبي بفارق الأهداف فقط. كما سبق للمنتخب اليمني أن خاض مباراة حماسية مع المنتخب التونسي انتهت بالتعادل واحد هدف لمثله. وفي نفس اليوم، خاض المنتخب الليبي مباراة مع المنتخب العماني، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الليبي بنتيجة هدفين لهدف، ليحتل المنتخب الليبي الترتيب الثاني بعد المنتخب اليمني في ترتيب جدول المجموعة الثانية ضمن منافسات دوري المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة 2022.

حيث سيسعى المنتخب اليمني للفوز بهذه المباراة أو الحفاظ على التعادل لضمان التأهل إلى دور ربع النهائي لهذه البطولة، فيما سيكون الفوز هو الخيار الوحيد للمنتخب الليبي ليكون أحد المتأهلين إلى دور ربع النهائي. هذه المباراة هي الحاسمة للفريقين والخاسر سيقف منتظراً للحظ، أي في حالة تعادل المنتخب التونسي أو خسارته أمام المنتخب العماني، سيضمن المنتخبان اليمني والليبي التأهل إلى دور الربع نهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022.

موعد مباراة اليمن وليبيا:

الدولة الوقت اليوم التاريخ اليمن 10:00 مساءً الاثنين 2022/8/29 ليبيا 9:00 مساءً الاثنين 2022/8/29 الجزائر 8:00 مساءً الاثنين 2022/8/29

القنوات الناقلة لمباراة اليمن وليبيا

سيكون ملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية هو المستضيف لهذه المباراة، وستعمل مجموعة من القنوات الفضائية والرياضية على نقل مباراة غداً الاثنين الموافق 29 أغسطس. حيث سوف يستمر التلفزيون الجزائري في نقل مباريات هذه البطولة، وستنقل قناة السعيدة اليمنية المباراة على الهواء مباشرة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت اليمن. من جانب آخر ستعمل قناة ليبيا الرياضية، وقناة الشارقة على بث المباراة من جانبهما، ليستمتع الجمهور الرياضي في مشاهدة المباراة على الهواء مباشرة.