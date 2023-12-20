موعد مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2023

بعد أن خاض المنتخبين اليمني والسعودي أربع جولات كانت مليئة بالصعوبات والتحديات، ها هما اليوم يتأهبان للقاء بعضهما في مباراة تعد هي الأصعب لتحقيق الفوز ببطولة كأس غرب آسيا للناشئين 2023 .

حيث خاض المنتخب اليمني ثلاث جولات انتصارية ابتدأها بفوزه على المنتخب العراقي بنتيجة هدفين لهدف، ثم في مباراته الثانية امام المنتخب اللبناني بنتيجة هدفين نظيفين، وفوزه على المنتخب العماني بنتيجة هدف نظيف. حيث وقد تصدر المجموعة الأولى متأهلاً إلى دور النصف نهائية للبطولة مقابلاً المنتخب الإماراتي، ليحقق كذلك فوزاً ساحقاً في تلك المباراة بنتيجة هدفين دون ان تهتز شباكه، وبهذا يصل الى نهائي البطولة مقابلاً المنتخب السعودي .

من الجانب الآخر، المنتخب السعودي لم يصل إلى نهائي بطولة كأس غرب اسيا للناشئين 2023 إلا بعد أن خاض ثلاث مواجهات شاقة. حيث وقد خاض مباراة شاقة مع نظيره الأردني لتنتهي بالتعادل بهدفين لكل منهما، وتعادل مرة أخرى مع المنتخب الإماراتي بنتيجة سلبية، ليلم شمل قواه في مباراته مع المنتخب السوري وخرج منتصراً بهدف نظيف. بهذا تصدر المجموعة الثانية ليلتقي المنتخب العراقي في دور النصف نهائي، محققاً فوزاً بنتيجة هدفين لهدف ومنتقلاً الى دور النهائي للبطولة.

الجدير بالذكر، أن المنتخب اليمني للناشئين قد حصل على هذه البطولة لعام 2021 بعد مواجهته مع المنتخب السعودي، وكأن الأيام تعيد نفسها لتذكرنا بما سوف يحصل اليوم. فهل يا ترى سيحقق المنتخب اليمني هذه البطولة ليعيد ذكرى مجد انتصاره؟ أم أنه سيكون للمنتخب السعودي رأي آخر؟

موعد المباراة :

الدولة الوقت اليوم التاريخ اليمن 6:30 مساءً الأربعاء 2023/12/20 المملكة العربية السعودية 6:30 مساءً الأربعاء 2023/12/20 مصر 5:30 مساءً الأربعاء 2023/12/20 الإمارات 7:30 مساءً الأربعاء 2023/12/20

القنوات الناقلة:

ستعمل مجموعة من القنوات الرياضية والفضائية اليمنية على نقل مباراة نهائي البطولة كما عهدناها سابقاً مثل قناة السعيدة والمهرية. وهناك قنوات سعودية ايضاً ستقوم بنقل المباراة مثل قناة السعودية الرياضية. كما ستتكفل قناة عمان الرياضية ببث هذه المباراة المهمة كون سلطنة عمان هي الدولة المستضيفة لهذه البطولة.