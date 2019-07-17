موعد مباراة اليمن والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

متى موعد مباراة اليمن والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 هو سؤال الجميع الآن بعدما أوقعت القرعة المنتخبين في مجموعة واحدة، وقد أسفرت قرعة تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة للمونديال وكأس أمم آسيا، عن وقوع منتخب السعودية على قمة المجموعة الرابعة مع منتخبات اليمن وفلسطين وأوزبكستان وسنغافورة، ويتأهل عن هذا الدور من التصفيات الذي يشارك فيه أربعين منتخب عدد 12 منتخب فقط وهم: أوائل المجموعات الثمانية وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

من المرتقب أن تقام مباراة اليمن والسعودية القادمة على ملعب محايد، بسبب الأحداث التي تشهدها اليمن، وربما تقام المباراة على أحد الملاعب السعودية، بخصوص القنوات الناقلة لتلك المباراة القادمة والمرتقبة، فسوف تكون منقولة على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لكل مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، هذا وسيبحث منتخب السعودية عن الفوز بتلك المباراة، وسيكون الفوز هو نفس الهدف للمنتخب اليمني.

موعد مباراة اليمن والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

مباراة الذهاب بين المنتخبين، ستكون في الجولة الأولى من مباريات تلك المجموعة الاولى، وستكون مباراة منتخب اليمن، مباراة اليمن والسعودية القادمة الذهاب سوف تقام يوم العاشر من سبتمبر 2019 القادم، المباراة الثانية، في الدور الثاني بين المنتخبين، ستكون مباراة السعودية، وستكون في الجولة الخامسة، وتقام يوم 26 مارس 2020.