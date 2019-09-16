موعد مباراة اليمن ضد أوزبكستان القادمة في التصفيات المشتركة

ننشر متى موعد مباراة اليمن ضد أوزبكستان القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2019 المزدوجة مع تصفيات كأس أمم آسيا 2019، حيث يحل المنتخب اليمني ضيفا على نظيره الأوزبكي في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة، تقام المباراة المرتقبة يوم 10 أكتوبر 2019 على ملعب نادي باختاكور المركزي بالعاصمة الأوزبكية طشقند.







على الرغم من حصوله على نقطتين من مباراتين، إلا أن منتخب اليمن قدم أداء جيد، وحصل على نقطة من منتخب السعودية، كما حصل على نقطة من سنغافورة خارج الديار، يذكر أن منتخب سنغافورة تغلب بعد ذلك على المنتخب الفلسطيني وتصدرت المجموعة الرابعة، يليها منتخب فلسطين، ثم منتخب اليمن، ثم السعودية ولها نقطة واحدة من مباراة، وأوزبكستان في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط من مباراة واحدة.

موعد مباراة اليمن وأوزبكستان القادمة في التصفيات المشتركة







من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة اليمن القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 مونديال قطر هي قناة الكأس الرياضية المفتوحة، المباراة ستكون صعبة، وخاصة بعد خسارة أوزبكستان في الجولة الأولى أمام منتخب فلسطين، موعد مباراة اليمن وأوزبكستان القادمة في الأوقات التالية:

الساعة 5.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت والبحرين.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت الإمارات.