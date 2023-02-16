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موعد مباراة الوحدة ضد الرائد وترتيبهم في دوري روشن السعودي 2023 

مصطفى السيد

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية لقاء الوحدة ضد الرائد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي، وقد قام نادي الوحدة بالإعلان يوم أمس الأربعاء 15 فبراير عن طرح تذاكر المباراة عن طريق المتجر الخاص بالنادي. 

موعد مباراة الوحدة ضد الرائد وترتيبهم في دوري روشن السعودي 2023 
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ويطمح نادي الوحدة في تحقيق الإنتصار مستغلًا عاملي الجمهور والأرض من أجل تحسين مركزه بترتيب الدوري، فيما يرغب النادي الضيف “الرائد” من تحقيق المفاجأة وخطف نقاط المباراة الثلاثة. 

صورة أرشيفية لمباراة الوحدة ضد الرائد

ترتيب الفريقين قبل المواجهة المرتقبة بينهما 

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يتواجد نادي الوحدة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، حيث قد تمكن من حصد 15 نقطة فقط من 16 مواجهة خاضها بالدوري، بعد أن حقق الإنتصار في 4 مباريات، وتعادل في 3، وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات. 

بينما يحتل الرائد المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، بعدما حقق الإنتصار في 6 مباريات وتعادل في مواجهة واحدة، بينما تعرض للهزيمة في 9 مواجهات. 

أحد الصور الأرشفية من مواجهة الفريقين

متى تنطلق مباراة الوحدة ضد الرائد في الدوري السعودي 

تنطلق المباراة يوم غد الجمعة الموافق 17 فبراير 2023، عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية. 

موعد مباراة الوحدة ضد الرائد

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مصطفى السيد

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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