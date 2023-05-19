موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة قوية أمام فريق ضمك ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع ال 26 لبطولة دوري روشن السعودي نسخة الموسم الحالي 2022/2023، ويسعى الزعيم لاقتناص الثلاث نقاط من أجل الوصول إلى المركز الثالث، الجدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة برصيد 50 نقطة وبفارق ثلاث نقاط كاملة عن فريق الشباب صاحب المركز الثالث، فيما يأتي فريق ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة ولديه فرصة للوصول إلى المركز السابع حال تحقيق الثلاث نقاط.

موعد مباراة الهلال السعودي وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها وتقام مباراة الهلال السعودي أمام فريق ضمك مساء اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر مايو في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت أبو ظبي، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة قناة الرياضية السعودية “ssc 1”.

وكان فريق الهلال قد حقق تعادلا مثيرا في الجولة الماضية أمام المتصدر الإتحاد ليقتنص نقطة هامة في مشوار البطولة، فيما تعرض فريق ضمك للهزيمة أمام فريق الرائد بخمسة أهداف مقابل لا شي.