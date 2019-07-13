موعد مباراة الهلال ورابيد لينز النمساوي، والقنوات الناقلة للمقابلة الودية

متى موعد مباراة الهلال ورابيد لينز النمساوي الودية اليوم السبت 13 يوليو 2019 وما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم في النمسا كلها أسئلة تشغل تفكير الجميع الآن، حيث نقدم لكم كل اخبار اللقاء وكافة المعلومات الهامة عنه، مباراة اليوم ستكون ثاني لقاءات الهلال الودية خلال المعسكر الخارجي بالنمسا، حيث كانت المباراة الأولى منذ يومين، والتقى الهلال فيها مع نادي سبيتال دراو النمساوي، وحقق الهلال فوز كبير على هذا الفريق النمساوي بنتيجة 10-0.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ورابيد لينز النمساوي

بخصوص قناة تذيع مباراة الهلال مع الفريق النمساوي “رابيد لينز” الودية اليوم، فسوف تكون المباراة منقولة عبر حساب وقناة نادي الهلال الرسمية على موقع اليوتيوب على الإنترنت في تغطية شاملة للقاء، تقام المباراة على ملعب دولوميتين في مدينة لينز النمساوية، يحضر لقاء اليوم السيد رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل العتيبي، والذي وصل منذ ساعات للنمسا.

موعد مباراة الهلال ورابيد لينز النمساوي الودية اليوم

تعاقد الهلال رسميا مع لاعب نادي طوكيو الياباني ومدافع منتخب كوريا الجنوبية الأول جانغ هيون سو، والذي وصل هو الآخر لمعسكر إعداد الهلال في النمسا، لتتواصل صفقات الهلال القوية خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019، موعد مباراة الهلال ورابيد لينز النمساوي في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي بالإمارات.