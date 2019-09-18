موعد مباراة الهلال وانيمبا النيجيري القادمة في دوري أبطال أفريقيا 2019 “الإياب”

متى موعد مباراة الهلال وانيمبا النيجيري القادمة في دوري أبطال أفريقيا 2019 ومباراة الإياب من دور 32 من البطولة الأقوى على مستوى الأندية في القارة الأفريقية، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة مباراة الهلال السوداني ضد انيمبا الذهاب قد شهدت نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، تلك المباراة التي أقيمت في نيجيريا وفي معقل الفريق النيجيري “انيمبا”، وشهدت مباراة الذهاب حصول نجم هجوم الهلال السوداني نزار حامد على بطاقة حمراء، مما يعني غيابه عن مباراة العودة.







موعد مباراة الهلال وانيمبا القادمة في أبطال أفريقيا الإياب

سوف يكون موعد مباراة الهلال وانيمبا القادمة في أفريقيا العودة يوم 29 سبتمبر 2019 الجاري، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان في الخرطوم، حيث ينتظر الهلال السوداني جماهيرة الكبيرة والحضور بكثافة في مدرجات الملعب لمؤازرة الفريق في مهمة تخطي الفريق النيجيري القوي، موعد المباراة سيكون عند الساعة 7 مساء بتوقيت السودان.







القنوات الناقلة لمباراة الهلال وانيمبا الإياب في أفريقيا

مباراة الذهاب كانت غير منقولة على أي قناة بقرار من الفريق النيجيري، لكن مباراة الهلال وانيمبا العودة القادمة، ستكون منقولة على قناة فضائية مفتوحة مجانية، حيث ستنقل المباراة على الهواء مباشرة قناة نادي الهلال السوداني الفضائية، كما تقدم القناة تغطية شاملة لمباراة الإياب، بالتوفيق للهلال.