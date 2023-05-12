أخبار الرياضة

موعد مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة للمباراة

محمد جابر السيد

يستقبل ملعب الملك عبدالله الدولي بمدينة جدة مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويدخل نادي الهلال المباراة بثقة كبيرة وهو عينه على الفوز بالمباراة وحصد اللقب هذا العام، ليكون أول ألقاب الفريق هذا الموسم، وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد، بينما تأهل الوحدة بعدما فاز على النصر في نصف النهائي بهدف دون رد.

موعد مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والوحدة

قد يهمك:

بالصور ولي العهد يحضر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين في ليلة توهج المعيوف

ستلعب مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك السعودي اليوم الجمعة 12 مايو 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم نقل المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، والتي لديها حقوق بث مباريات البطولات السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة على الانترنت من خلال منصة شاهد VIP.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال أمام الوحدة

يتوقع أن يعتمد المدير الفني لنادي الهلال على قائمة اللاعبين التاليين في مباراة الوحدة:

  • حراسة المرمى: محمد العويس
  • خط الدفاع :سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري
  • وسط الملعب: مصعب الجوير – سلمان الفرج – محمد كنو
  • في الهجوم :لوسيانو فييتو – موسى ماريغا – سالم الدوسري.

والجدير بالذكر بأن نادي الهلال السعودي حصل على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات بينما حصل نادي الوحدة علي الكأس مرتين فقط، ويعتبر النادي الأهلي السعودي هو أكثر الاندية تتويجاً باللقب بعدد 13 مرة.

Avatar of محمد جابر السيد
محمد جابر السيد

حاصل علي بكالريوس هندسة وأعمل كمهندس إنتاج وأهتم بمجال كتابة المقالات في مختلف المقالات، وأهتم بقراءة الكتب وكتابة الروايات.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

أحدث المقالات