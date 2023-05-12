موعد مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة للمباراة

يستقبل ملعب الملك عبدالله الدولي بمدينة جدة مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويدخل نادي الهلال المباراة بثقة كبيرة وهو عينه على الفوز بالمباراة وحصد اللقب هذا العام، ليكون أول ألقاب الفريق هذا الموسم، وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد، بينما تأهل الوحدة بعدما فاز على النصر في نصف النهائي بهدف دون رد.

موعد مباراة الهلال والوحدة

ستلعب مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك السعودي اليوم الجمعة 12 مايو 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم نقل المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، والتي لديها حقوق بث مباريات البطولات السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة على الانترنت من خلال منصة شاهد VIP.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال أمام الوحدة

يتوقع أن يعتمد المدير الفني لنادي الهلال على قائمة اللاعبين التاليين في مباراة الوحدة:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع :سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري

وسط الملعب: مصعب الجوير – سلمان الفرج – محمد كنو

في الهجوم :لوسيانو فييتو – موسى ماريغا – سالم الدوسري.

والجدير بالذكر بأن نادي الهلال السعودي حصل على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات بينما حصل نادي الوحدة علي الكأس مرتين فقط، ويعتبر النادي الأهلي السعودي هو أكثر الاندية تتويجاً باللقب بعدد 13 مرة.