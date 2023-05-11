موعد مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

يطمح نادي الهلال لإنقاذ موسمه المخيب للآمال عندما يواجه نظيره الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء غد الجمعة، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”. ويتطلع الهلال إلى تحقيق الفوز والتتويج باللقب الغالي، وذلك بهدف إنقاذ موسمه وتحقيق البطولة التي يطمح إليها جمهوره ومشجعيه.

ويتذكر جمهور الزعيم ما حدث في النسخة الماضية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث وصل الفريق للمباراة النهائية ولكنه واجه فريق الفيحاء الذي كان يسعى لتحقيق أول ألقابه في المسابقة. وقد تمكن الفيحاء من تحقيق ما كان يسعى إليه بفوزه على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهو ما جعل جمهور الهلال يشعر بالخيبة والأسى بعد تلك الخسارة المؤلمة.

مشوار الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

انطلق نادي الهلال في مشواره ببطولة كأس الملك من دور الستة عشر، حيث تمكن من تحقيق فوز ساحق على نظيره الاتفاق بأربعة أهداف دون رد. وقد شهدت المباراة تألق اللاعبين أوديون إيجالو ومحمد البريك ولوسيانو فييتو وميشيل ديلجادو الذين تمكنوا من تسجيل الأهداف الأربعة للفريق، وتحقيق الفوز الكبير الذي ساهم في بلوغ الفريق لدور الثمانية بالبطولة.

في دور الثمانية من بطولة كأس الملك، تمكن الهلال من تحقيق فوز مهم على الفتح بنتيجة 3-1، حيث سجل كل من محمد إبراهيم كنو من علامة الجزاء وميشيل ديلجاو وأوديون إيجالو الثلاثة أهداف للفريق.

وفي نصف النهائي، تمكن الهلال من تفوق مهم على الاتحاد بهدفٍ دون رد، جاء من نيران صديقة بواسطة نجم الفريق اللاعب المصري أحمد حجازي، مما سمح للهلال بالتأهل للمباراة النهائية للبطولة ومواصلة مشواره نحو الفوز باللقب الغالي.

مشوار الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين

انطلق فريق الوحدة في مشواره ببطولة كأس الملك بانطلاقة مثيرة حيث تمكن من تحقيق الفوز الصعب على ضمك بهدفٍ وحيد سجله اللاعب أنسيلمو دي مورايس.

وفي دور الثمانية، نجح العنابي في تحقيق فوزٍ ثانٍ بنتيجة 2-0 على فريق الباطن، حيث سجل كل من فيصل فجر ودي مورايس هدفي الفوز.

وفي نصف النهائي، حدثت المفاجأة عندما تمكن الوحدة من التفوق على النصر بهدفٍ وحيد سجله اللاعب جان دافيد بوغال، ما جعل الفريق يتأهل للمباراة النهائية للبطولة بعد مشوارٍ مثيرٍ ومليءٍ بالانتصارات.

موعد مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يتجه نظر الجماهير نحو المواجهة النهائية المرتقبة بين الهلال ونظيره الوحدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تيفو جماهير الوحدة في لقاء الغد 🏟️.#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/fdaCt0X9S2 — بيت الهلال (@baytAlhilal) May 11, 2023

ومن المتوقع أن تكون المواجهة حامية ومثيرة للغاية، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الغالي، والذي يعد من أهم وأبرز البطولات الرياضية في المنطقة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك

سيتم بث مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على عدة قنوات رياضية، حيث سيتم بثها عبر قناة KSA Sports 1 HD بتعليق فارس عوض، وقناة KSA Sports 2 HD بتعليق سمير المعيرفي، وقناة SSC1 HD بتعليق فهد العتيبي.

🚨 رسميًا : "فارس عوض" معلقًا لمباراة الهلال و الوحدة في نهائي كأس الملك على قناة الرياضية السعودية. pic.twitter.com/C3sZ7HBOdt — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) May 11, 2023

ومن المتوقع أن يتابع عشاق الكرة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه المواجهة المثيرة عبر هذه القنوات والتي ستقدم لهم تغطية مميزة وشاملة لهذه المباراة الهامة.