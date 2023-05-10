موعد مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك 12-5-2023 والقنوات الناقلة

يواجه الهلال فريق الوحدة في نهائي كأس ملك خادم الحرمين الشريفين في مباراة قوية يوم الجمعة القادمة، في مباراة يسعى من خلالها الهلال إلى تعويض جمهوره عن فقدانه لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا بعد الخسارة في اليابان وخسارة اللقب، من جانبه يسعى الوحدة لإستكمال سلسلة المفاجأت التي يقدمها في البطولة بعد فوزه على النصر في الدور نصف النهائي في مفأجاة مدوية، كان الهلال قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على فريق الاتحاد بهدف نظيف أحرزه أحمد حجازي لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه، ويسعى الوحدة لتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يمتلك الهلال نصيب الأسد في الفوز بكأس الملك بفوزه باللقب 9 مرات كان آخرها موسم 2020.

موعد مباراة الهلال والوحدة:

تقام مباراة الهلال والوحدة على ملعب الملك عبد الله بجدة يوم الجمعة الموافق 12-5-2023، وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وفلسطين، بينما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وفي الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مشوار الهلال في بطولة كأس الملك:

كان الهلال قد بدأ البطولة من دور ال16 بفوز عريض على فريق الإتفاق بأربعة أهداف دون مقابل، وفي الدور ربع النهائي للبطولة واجه الهلال فريق الفتح وتمكن من الفوز عليه في مباراة قوية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ووصلت المتعة أعلى ذروتها عند واجه الهلال فريق الاتحاد في مباراة كانت بمثابة نهائي مبكر للبطولة وتمكن الهلال من حسم التأهل في الأشواط الإضافة بعدما أحرز لاعب الاتحاد المصري أحمد حجازي هدف بالخطأ في مرماه لينجح الهلال في التأهل لنهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة:

يتم نقل جميع مباريات بطولة كأس ملك خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم 2022-2023 عبر شبكة قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدة المباراة في بث مباشر عبر تطبيق شاهد VIP بجودة رائعة.