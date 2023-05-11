موعد مباراة الهلال والوحدة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين وتردد القنوات الناقلة

على أحر من الجمر يترقب متابعي الكرة السعودية مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، وذلك بعد شاهدنا في هذه النسخة من بطولة كأس الملك عجائب كبرى ومفاجأت عديدة لم تكن بالحسبان، وكان أبرز تلك المفاجأت هو فوز الوحدة على نادي النصر في دور نصف نهائي البطولة، خاصة وأن نادي الوحدة يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي حاليا، بينما انتصر الهلال على الاتحاد في ذات الدور بهدف ذاتي.

مشوار الفريقين قبل هذه المباراة

يأتي فريق الهلال إلى هذه المباراة بعد أن خسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا الياباني بهدفين مقابل هدف لفريق الهلال بعد أن خاض الفريقين مباراتين ذهاب وإياب، كما أن مشوار الفريق بالدوري هذا الموسم ليس جيدا، إذ يحتل فريق الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي بعد فريق الشباب والنصر والاتحاد.

بينما يحتل فريق الوحدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، إذ يمر الفريق بحالة سيئة هذا الموسم، إلا أن حقق انتصارا هاما في آخر مواجهة لعبها الفريق بالدوري، حيث فاز على فريق العدالة بهدفين مقابل هدف الإثنين الماضي.

يُذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في الدوري السعودي، وذلك في الثالث من مارس الماضي، وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

عدد بطولات الهلال والوحدة لكأس الملك

يُعد فريق الهلال من أكثر الفرق حصولا على لقب كأس الملك بعد نادي الأهلي السعودي، حيث ظفر فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين تسع مرات، وبذلك يحتل المركز الثاني ضمن أعلى الفرق حصولا على اللقب مناصفة مع نادي الاتحاد الذي حصل على اللقب تسع مرات، بينما ظفر نادي الوحدة بالبطولة مرتين عام 1957 وعام 1966.

موعد مباراة نهائي كأس الملك

تُقام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك أو كأس خادم الحرمين غدا الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت مكة والقاهرة، وذلك على استاد الملك عبدالله الدولي

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة

تقوم قناة SSC الرياضية السعودية بنقل مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي الناقل الرسمي والحصري لمباريات البطولات السعودية.

تردد قناة SSC الرياضية على نايل سات:

التردد: 12523.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC الرياضية على عرب سات: