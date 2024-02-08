موعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.. والقنوات المفتوحة الناقلة

يواجه الهلال، غريمه النصر، مساء اليوم الخميس، في ختام منافسات كأس موسم الرياض 2024.

لقاء سابق بين النصر والهلال - مصدر الصورة: جوجل

وستقام المباراة المرتقبة بين عملاقي الرياض، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت مصر، على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال الجديد.

وتذاع مباراة ديربي الرياض، على مجموعة من القنوات المفتوحة منها Mbc Masr وكذلك قناة bein Sports hd وKuwait Sports 2 HD.

ويحتاج الهلال للفوز من أجل الظفر بكأس موسم الرياض، أما النصر يحتاج إلى التعادل أو الفوز للتتويج باللقب.

ويتفوق النصر على الهلال بفارق الأهداف، بعدما فاز “العالمي” بسداسية دون رد 6-0 على إنتر ميامي الأمريكي.

أما الهلال انتصر على إنتر ميامي بنتيجة 4-3، وبالتالي يتقدم النصر على الهلال بفارق الأهداف.

ويتطلع النصر إلى الثأر من الهلال، الذي فاز عليه في مباراة الدور الأول بالدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي 2023-2024 بثلاثية دون رد 3-0.

وحصل النصر على دفعة معنوية قوية، بعدما تعافى نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة التي تعرض لها، وحرمته من المشاركة أمام إنتر ميامي، الذي يلعب فيه غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبات كريستيانو رونالدو، جاهزا للمشاركة في ديربي الرياض أمام الهلال.

كما يعول النصر على نجومه الأجانب أمثال إيميريك لابورت ومارسيلو بروزوفيتش وأندرسون تاليسكا، الذي سجل هاتريك أمام الفريق الأمريكي.

أما الهلال يتسلح بأبرز لاعبيه، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي مالكوم، وسافيتش وكاليدو كوليبالي.