موعد مباراة الهلال والقادسية اليوم والقنوات الناقلة في دوري روشن السعودي 2025

تتجه أنظار مشجعي نادي الهلال ونظيرة نادي القادسية صوب المواجهة المرتقبة اليوم، والتي من المقرر أن تقام على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض، وتأتي المباراة في أطار منافسات الجولة 34 في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024 – 2025، وفيما يلي نستعرض معكم متابعي موقع نجوم مصرية، موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للقاء اليوم.

موعد المباراة

تقام المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من نادي الهلال ونظيرة نادي القادسية، اليوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الأوقات التالية.

في تمام الساعة 09.00 مساء بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة.

في تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة

يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي الهلال ونظيرة نادي القادسية، على مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، وتحديدا عبر قناة SSC HD 1، حيث تعد الناقل الحصري للدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل نادي الهلال المتوقع

جاء تشكيل نادي الهلال المتوقع اليوم أمام نظيرة نادي القادسية في المواجهة المرتقبة، على النحو التالي.