موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 والتشكيل المتوقع

يستعد نادي الهلال، الرائد في الدوري، لمواجهة خصمه المتماسك، نادي الفيحاء في المواجهة القوية لحساب الأسبوع 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في مساء يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، حيث يخطط الهلال لتأكيد تفوقه والحفاظ على موقعه في قمة الترتيب، بينما يستهدف الفيحاء تقديم عرض رياضي مبهر والفوز بالنقاط الكاملة لتعزيز موقعه في الدوري.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

الفيحاء ضد الهلال في الدوري السعودي

مع تواصل الإثارة في دوري روشن السعودي لكرة القدم، يستقبل نادي الفيحاء، منافسه القوي الهلال في مباراة تحمل الكثير من التوقعات ضمن الجولة التاسعة عشر، حيث يأتي الفيحاء إلى هذا اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، بعد خوض 18 مباراة، ويهدف الفريق لكسر سلسلة الهزائم الأخيرة وتحقيق نتيجة مشرفة أمام الهلال، الذي يحتل صدارة الدوري، كما يأمل الفيحاء في مساندة جماهيره الغفيرة لمواجهة تحدي الهلال الصعب.

من جهته، يدخل الهلال، الذي يتربع على عرش الصدارة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، المباراة متسلحًا بسجل لا يشوبه الخسارة هذا الموسم، إذ يتطلع الهلال لتعزيز ريادته وإضافة الفيحاء إلى قائمة ضحاياه، خاصةً بعد التعادل الذي ساد لقاءهما الأول هذا الموسم، ويجدر بالذكر أن الهلال قد حقق فوزًا ساحقًا في آخر مبارياته حيث فاز على أبها بسباعية دون رد، ما يجعله مرشحًا قويًا للفوز في هذه المواجهة الحماسية.

موعد مباراة الهلال والفيحاء الجولة 19

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المواجهة القوية التي ستجمع بين الهلال والفيحاء في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث أن المباراة المرتقبة من المقرر أن تقام في يوم الجمعة، الموافق لـ 29 من شهر ديسمبر 2023، مما يضعها في ختام العام الميلادي بمواجهة كروية شيقة وحاسمة، وفي غضون ذلك اللقاء سيحتضنه ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الواقع في قلب العاصمة السعودية الرياض، وهو ملعب يشتهر بأجوائه الرياضية المميزة والمثيرة، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة وفق التوقيتات التالية:

التوقيت الدولة الساعة السادسة 6.00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والبحرين والعراق والكويت والأردن ولبنان وسوريا واليمن والصومال. الساعة الخامسة 5.00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا. الساعة السابعة 7.00 مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. الساعة الرابعة 4.00 مساءً بتوقيت المغرب العربي وتونس والجزائر والبرتغال وانجلترا.

القنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة بشغف كبير المواجهة المرتقبة، بين الهلال والفيحاء في الدوري السعودي، حيث تعد فرصة فريدة لمشاهدة التنافس الرياضي الحماسي، ولمحبي المتابعة الدقيقة، تتيح قنوات SSC فرصة مشاهدة المباراة بجودة عالية، ويمكن الاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة بتقنية HD عبر جهاز GOBX.

لعشاق المتابعة الرقمية، يوفر QQ Sports Live تجربة مشاهدة مباشرة عبر الإنترنت، مما يسمح بمتابعة المباراة من أي مكان في العالم. ويقدم تطبيق “Shahid VIP” خيارات بث مباشر لتجربة مشاهدة رقمية متطورة.

التعليق الرياضي سيكون بأصوات المعلقين المتميزين عبد الله الغامدي وعبد الله المحيسن، مما يضيف عمقًا وحيوية للمباراة الكروية.

تشكيل الهلال المتوقع

من المرتقب أن يلجأ المدير الفني خورخي خيسوس لترتيب قوي ومحكم للاعبي نادي الهلال في المباراة المنتظرة ضد الفيحاء كالتالي: