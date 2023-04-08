موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم في المملكة العربية السعودية حالة من الحماس والتشويق، حيث تتواصل منافسات دوري روشن السعودي في ظل أجواء رمضانية رائعة. ومن بين هذه المباريات المثيرة، تأتي مباراة بين الهلال والطائي، والتي تعد واحدة من المواجهات المهمة في هذا الدوري ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين.

ويعد الهلال فريقًا مميزًا في عالم كرة القدم السعودية، حيث حقق الكثير من الانجازات على مدار السنوات العديدة الماضية، ويتوقع منه الكثير في هذا الموسم. من جهة أخرى، يسعى فريق الطائي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، وهو يعمل جاهدًا لتحسين مستواه وتحقيق النتائج الإيجابية للحفاظ علي مكانه في منتصف جدول الدوري.

مباراة الهلال والطائي:

تأتي المباراة في ظل ظروف صعبة يمر بها الهلال في الفترة الأخيرة بعد الخسارة في الجولة السابقة بثلاثة أهداف نظيفة أمام فريق الشباب وإبتعاده عن منافسة النصر والإتحاد على صدارة الدوري، بينما يسعى الطائي لتحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على مركزه بين فرق منتصف الجدول وذلك بعد تعادله أمام فريق الرائد في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة الهلال والطائي:

تُقام مباراة الهلال والطائي في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي يوم الاثنين 10 إبريل 2023 على ملعب فيصل بن فهد ملعب فريق الشباب.

وتنطلق المباراة في الساعة 8 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما تبدأ في الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا. وفيما يتعلق بالسعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، يبدأ وقت المباراة في الساعة 10 مساءً. وأخيرًا، يبدأ وقت المباراة في الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي:

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والطائي في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي على قناة SSC Sports HD 1، وهي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

كما يمكن للمشاهدين مشاهدة مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي عبر خدمة شاهد VIP. حيث توفر هذه الخدمة إمكانية مشاهدة المباراة بجودة عالية وبدون إعلانات.