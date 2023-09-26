موعد مباراة الهلال والشباب في الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين والقنوات الناقلة

ستُقام قمة من قمم الكرة السعودية في ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث سيلتقي الهلال والشباب في إطار الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024، الهلال يواجه صعوبات في الأداء مؤخرًا ويسعى لاستعادة توازنه أمام الشباب بعد التعادل الأخير مع ضمك، محاولًا مواصلة مطاردة الاتحاد في صدارة الترتيب، بينما بدأ الشباب الموسم بشكل غير مثالي، إلا أنهم بدأوا في تحسين أدائهم وحققوا انتصارين متتاليين، وهم يتطلعون لمواصلة الانتصارات وتحسين مركزهم في الترتيب، الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر، في حين يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

صورة لشعار نادي الهلال وشعار نادي الشباب- المصدر صور جوجل ومعدلة بواسطة الكاتب مصطفى زين الدين

موعد مباراة الهلال والشباب

يواجه الهلال السعودي نظيره فريق الشباب في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين 2023-2024 يوم الجمعة 29 من سبتمبر 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بينما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

⚽️ ليوثنا هذا المساء

✔️ استئناف التحضيرات

🔝تمارين استرجاعية

🏟️ مناورة تكتيكية #الشباب #يلا_شباب pic.twitter.com/zsDGThyQBx — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 25, 2023

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

يتم بث جميع مباريات دوري روشن المحترفين هذا الموسم 2023-2024 عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات دوري روشن في أفريقيا والشرق الأوسط، كما يمكنك أيضاً متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد بجودة عالية وبدون تقطيع.