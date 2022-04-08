موعد مباراة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

يستعد ملعب الأمير فيصل بن فهد لاستضافة مواجهة في غاية القوة والأهمية اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر أبريل 2022 تجمع بين الهلال ونظيره الشارقة ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

يدخل صاحب القميص الأزرق أولى جولاته في منافسات البطولة أمام الشارقة وهو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا بعد أن فاز في مواجهة النهائي على حساب بوهانج الياباني، ويستعد لدخول مباراته اليوم بروح معنوية أيضا بعد أن فاز في آخر جولاته بهدفين مقابل هدف وحيد على حساب الشباب في نصف نهائي كأس الملك السعودي، ويسعى صاحب القميص الأزرق لتقديم بداية جيدة حتى يتصدر المجموعة الأولى التي يتواجد بها كل من “الريان – استقلال دوشنبه الشارقة”.

على الجانب الآخر هناك الشراق الذي بدأ مشواره في البطولة من الملحق بعد أن التقى بفريق الزوراء العراقي وانتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي، مما جعل كلاهما يتوجهان لمنافسة ركلات الترجيح والتي تمكن فيها الفريق الإماراتي من إسقاط نظيره الزوراء بنتيجة 6 أهداف مقابل 5، ويسعى الشارقة لتحقيق الفوز على صاحب الديار والحصول على نقاط أول مباراة له كاملة.

موعد مباراة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لها