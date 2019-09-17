موعد مباراة الهلال ضد السد القادمة في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 الذهاب والعودة

ننشر موعد مباراة الهلال والسد القادمة في قبل نهائي دوري أبطال آسيا دور الأربعة من البطولة والنسخة الحالية 2019، بعدما تأهل الفريقان رسميا للدور نصف النهائي، الهلال تأهل لهذا الدور بعد التغلب على مواطنه نادي الاتحاد بنتيجة 3-1، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، نادي السد القطري تأهل لقبل نهائي آسيا على حساب نادي النصر السعودي، موعد القمة المرتقبة ستكون في الأوقات التالية:

موعد مباراة الهلال والسد في قبل نهائي آسيا 2019

هذا ومن المرتقب أن يتأهل الفائز من تلك المقابلة للنهائي ليقابل بطل أندية شرق آسيا للمنافسة على الذهب.







موعد مباراة الهلال والسد القادمة في قبل نهائي آسيا 2019

تقام مباراة الهلال والسد الذهاب يوم 1 أكتوبر 2019 في العاصمة القطرية الدوحة وعلى ملعب نادي السد، وقمة مرتقبة بين الزعيم السعودي والزعيم القطري، بينما تقام مباراة العودة يوم 22 أكتوبر على ملعب جامعة الملك سعود ملعب نادي الهلال بالعاصمة السعودية الرياض، من المرتقب أن تشهد مباراتي لذهاب والعودة حضور جماهيري كبير جدا من جماهير الفريقين.