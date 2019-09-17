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موعد مباراة الهلال ضد السد القادمة في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 الذهاب والعودة

بواسطة محمد عطا الله 0
موعد مباراة الهلال والسد قبل نهائي آسي موعد مباراة الهلال والسد قبل نهائي آسي

ننشر موعد مباراة الهلال والسد القادمة في قبل نهائي دوري أبطال آسيا دور الأربعة من البطولة والنسخة الحالية 2019، بعدما تأهل الفريقان رسميا للدور نصف النهائي، الهلال تأهل لهذا الدور بعد التغلب على مواطنه نادي الاتحاد بنتيجة 3-1، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، نادي السد القطري تأهل لقبل نهائي آسيا على حساب نادي النصر السعودي، موعد القمة المرتقبة ستكون في الأوقات التالية:
موعد مباراة الهلال والسد في قبل نهائي آسيا 2019
هذا ومن المرتقب أن يتأهل الفائز من تلك المقابلة للنهائي ليقابل بطل أندية شرق آسيا للمنافسة على الذهب.



موعد مباراة الهلال والسد القادمة في قبل نهائي آسيا 2019

تقام مباراة الهلال والسد الذهاب يوم 1 أكتوبر 2019 في العاصمة القطرية الدوحة وعلى ملعب نادي السد، وقمة مرتقبة بين الزعيم السعودي والزعيم القطري، بينما تقام مباراة العودة يوم 22 أكتوبر على ملعب جامعة الملك سعود ملعب نادي الهلال بالعاصمة السعودية الرياض، من المرتقب أن تشهد مباراتي لذهاب والعودة حضور جماهيري كبير جدا من جماهير الفريقين.



محمد عطا الله

    محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا
    بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم
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