بعد الفوز الكلاسيكي لفريق الهلال السعودي على ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مباراة مهمة أمام فريق الحزم في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويأمل الزعيم في مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز آماله في الحفاظ علي كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال والحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، و8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الهلال والحزم في كأس الملك خادم الحرمين الشريفين، على قناة SSC7 السعودية، وقناة beIN Sports HD1 العربية.

التشكيل المتوقع

يتوقع أن يخوض الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، أوديون إيجالو.

الهجوم: موسى ماريجا، ميشيل ديلجادو.

توقعات المباراة

يعد الهلال هو المرشح الأقوى للفوز بالمباراة، حيث يمتلك فريقًا قويًا يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، ويسعى للفوز بالمباراة ومواصلة مشواره في البطولة، أما الحزم، فهو فريق يمتلك بعض اللاعبين المميزين، لكنه يُعد فريقًا أقل قوة من الهلال، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

تواجه الهلال والحزم في 25 مباراة سابقة في مختلف البطولات، فاز الهلال في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وفاز الحزم في 4 مباريات، أما عن آخر مباراة بين الفريقين فقد فاز الهلال على الحزم في آخر مباراة بينهما بنتيجة 2-1 في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022-2023.

تاريخ المواجهات بين الهلال والحزم في آخر 5 مباريات