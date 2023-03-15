موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، مباراة الهلال والاتفاق، والتي ستكون ضمن منافسات الأسبوع 21 من مسابقة الدوري السعودي موسم 2022 -2023، ويدخل نادي الهلال المباراة وهو يرغب الفوز وحصد نقاط المباراة من أجل العودة إلى المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي والحصول على اللقب هذا الموسم، وخاصة بعد أن استطاع الفوز على التعاون في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون مقابل، بينما تعادل الاتفاق مع الوحدة.

ترتيب الهلال والاتفاق في الدوري

يحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، ولعب الهلال حتى الآن 18 مباراة استطاع الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراتين لديه مباراتين مؤجلتين بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

بينما يأتي الاتفاق في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، وخاض الاتفاق حتى الآن 20 مباراة استطاع الفوز في 6 مباريات وتعادل في خمسة وخسر في 9 مباريات.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

تقام مباراة الهلال والاتفاق يوم السبت الموافق 18 مارس 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والدوحة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتفاق