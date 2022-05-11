موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة 11-5-2022

تتجه اليوم أنظار جماهير كرة القدم السعودي نحو مباراة القمة، والتي ستجمع بين قطبي الدوري السعودي، ويسعى كل فريق إلى الفوز وتصدر قائمة ترتيب الدوري السعودي ويتلاقى الفريقان في لقاء مؤجل من الجولة ال20.

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

يلتقي الفريقان اليوم علي ملعب الاتفاق، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 6:55 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 5.55 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

تذاع المباراة بشكل حصري علي قناة SSC ومنصة شاهد الإلكترونية، وستنقل قناة SSC 1 مباراة الاتفاق والهلال.

ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

1- فريق الاتحاد رصيد نقاط 61 نقطة.

2- فريق الهلال رصيد نقاط 52 نقطة.

3- فريق النصر رصيد نقاط 51 نقطة.

4- فريق الشباب رصيد نقاط 47 نقطة.

5- فريق ضمك رصيد نقاط 42 نقطة.

6- فريق الفيحاء رصيد نقاط 33 نقطة.

7- فريق أبها رصيد نقاط 33 نقطة.

8- فريق الفتح رصيد نقاط 32 نقطة.

9- فريق الرائد رصيد نقاط 30 نقطة.

10- فريق الأهلي رصيد نقاط 29 نقطة.