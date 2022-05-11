موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة 11-5-2022

عبد الله إبراهيم عبد الحميد

تتجه اليوم أنظار جماهير كرة القدم السعودي نحو مباراة القمة، والتي ستجمع بين قطبي الدوري السعودي، ويسعى كل فريق إلى الفوز وتصدر قائمة ترتيب الدوري السعودي ويتلاقى الفريقان في لقاء مؤجل من الجولة ال20.

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة 11-5-2022 1 11/5/2022 - 6:13 م
المحتويات
موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

يلتقي الفريقان اليوم علي ملعب الاتفاق، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 6:55 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 5.55 بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز فريق الهلال علي الاتفاق 11-5-2022

جدول ترتيب الدوري السعودي 6/5/2022

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

تذاع المباراة بشكل حصري علي قناة SSC ومنصة شاهد الإلكترونية، وستنقل قناة SSC 1 مباراة الاتفاق والهلال.

ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

1- فريق الاتحاد رصيد نقاط 61 نقطة.

2- فريق الهلال رصيد نقاط 52 نقطة.

3- فريق النصر رصيد نقاط 51 نقطة.

4- فريق الشباب رصيد نقاط 47 نقطة.

5- فريق ضمك رصيد نقاط 42 نقطة.

6- فريق الفيحاء رصيد نقاط 33 نقطة.

7- فريق أبها رصيد نقاط 33 نقطة.

8- فريق الفتح رصيد نقاط 32 نقطة.

9- فريق الرائد رصيد نقاط 30 نقطة.

10- فريق الأهلي رصيد نقاط 29 نقطة.

Avatar of عبد الله إبراهيم عبد الحميد
عبد الله إبراهيم عبد الحميد

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
« الاخبار - الرياضة - التكنولوجيا - الاقتصاد »
نحو محتوي عربي أفضل


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.