موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

يستضيف ملعب الملك عبد الله الدولي مواجهة من العيار الثقيل مساء الإثنين المقبل الموافق 23 من شهر مايو الجاري 2022 تجمع بين الاتحاد وغريمه الهلال ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي 2021 – 2022.

يتصدر النمور جدول ترتيب الدوري السعودي ولكن أصبحت القمة مهددة بعد أن تمكن الهلال من تقليص الفارق بشكل ملحوظ خلال المباريات القليلة الأخيرة، وأصبحت المنافسة مشتعلة للغاية بين صاحب الصدارة والوصيف، والجدير بالعلم أنه لم يتبقى سوى أربع جولات فقط في الدوري لذلك سيكون الفوز في معظمهم هو الحل الأنسب للاتحاد حتى يتمكن من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، ويحتل النمور صدارة الدوري الآن برصيد 61 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن الهلال.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الدوري انتهت بفوز الهلال على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما صاحب القميص الأزرق فقد تمكن من تحقيق الفوز في مباراته المؤجلة على حساب الاتفاق وانته بهدفين نظيفين واستطاع أن يقترب أكثر من الاتحاد بحصوله على نقاط المباراة كاملة، ويسعى الهلال لتحقيق الفوز للمرة الثانية على الاتحاد والمواصلة على هذا المسار لاحتلال صدارة الدوري السعودي بعد أن أصبحت المسافة بينه وبين الصدارة قصيرة جداً، حيث يحتل صاحب القميص الأزرق وصافة الدوري برصيد 55 نقطة.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة