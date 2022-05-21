موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

مهند شرف

يستضيف ملعب الملك عبد الله الدولي مواجهة من العيار الثقيل مساء الإثنين المقبل الموافق 23 من شهر مايو الجاري 2022  تجمع بين الاتحاد وغريمه الهلال ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي 2021 – 2022.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2021 - 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها 3 21/5/2022 - 7:08 م

يتصدر النمور جدول ترتيب الدوري السعودي ولكن أصبحت القمة مهددة بعد أن تمكن الهلال من تقليص الفارق بشكل ملحوظ خلال المباريات القليلة الأخيرة، وأصبحت المنافسة مشتعلة للغاية بين صاحب الصدارة والوصيف، والجدير بالعلم أنه لم يتبقى سوى أربع جولات فقط في الدوري لذلك سيكون الفوز في معظمهم هو الحل الأنسب للاتحاد حتى يتمكن من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، ويحتل النمور صدارة الدوري الآن برصيد 61 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن الهلال.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الدوري انتهت بفوز الهلال على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2021 - 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها 1 21/5/2022 - 7:08 م

موعد مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

أما صاحب القميص الأزرق فقد تمكن من تحقيق الفوز في مباراته المؤجلة على حساب الاتفاق وانته بهدفين نظيفين واستطاع أن يقترب أكثر من الاتحاد بحصوله على نقاط المباراة كاملة، ويسعى الهلال لتحقيق الفوز للمرة الثانية على الاتحاد والمواصلة على هذا المسار لاحتلال صدارة الدوري السعودي بعد أن أصبحت المسافة بينه وبين الصدارة قصيرة جداً، حيث يحتل صاحب القميص الأزرق وصافة الدوري برصيد 55 نقطة.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2021 - 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها 2 21/5/2022 - 7:08 م

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

المباراة الهلال X الاتحاد
الموعد الإثنين 23 مايو 2022 – الساعة 8:50 مساء بتوقيت السعودية – 7:50 مساء بتوقيت القاهرة
القناة الناقلة SSC
الملعب الملك عبد الله الدولي
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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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تعليق 1
  1. ام نور انفال نظام حمدي يقول

    انا ام انو انفال من الجزائر اوريد أن أشارك مسابقه الحلم هل تقبل لي

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