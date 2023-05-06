موعد مباراة الهلال وأوراوا في اياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 | القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

يلتقي فريقا الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023 اليوم السبت 6-5-2023 على استاد سايتاما 2002 باليابان، جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني في استاد الملك فهد الدولي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، أحرزهما سالم الدوسري للهلال، وكوروكي للفريق الياباني، يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة لحصد البطولة أو التعادل بنتيجة ايجابية 2-2 أو أكثر ويكفي الفريق الياباني التعادل سلبياً أو الفوز بأي نتيجة، يأمل الهلال السعودي “زعيم آسيا” حصد اللقب للمرة الثاني على التوالي والخامسة في تاريخه والتأهل لمونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، بينما رغبة فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني في حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على حساب نادي الهلال السعودي.

موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

تُقام مباراة الهلال وأوراوا الياباني اليوم السبت 6-5-2023

وستُلعب المباراة في اليابان على استاد ( سايتاما 2002 ) والذي يتسع لـ 63 ألف متفرج

تُقام مباراة الهلال وأوراوا في الساعة 12.00 ظهراً بتوقيت السعودية ومصر

تُقام مباراة الهلال وأوراوا في الساعة 1.00 مساءً بتوقيت الامارات وعمان

تُقام مباراة الهلال وأوراوا في الساعة 10.00 صباحاً بتوقيت المغرب والبرتغال

تُقام مباراة الهلال وأوراوا في الساعة 6.00 مساءً بتوقيت اليابان وكوريا الجنوبية

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

سيتم نقل مباراة الهلال وأوراوا من خلال العديد من القنوات الرياضية وعلى رأسها قناة SSC1 HD بخاصية الاشتراك في باقات القناة الرياضية، كما سيكون البث المباشر لمباراة الهلال وأوراوا متاحًا من خلال تطبيق “شاهد” من خلال الاشتراك في باقات ( شاهد VIP ) وفيما يلي قائمة القنوات الرياضية الناقلة للحدث الكروي الآسيوي الكبير.

قناة SSC1 HD السعودية



قناة أبو ظبي آسيا الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1



قناة دبي آسيا الرياضية Dubai Sports Asia 1 HD



قناة بي ان سبورتس AFC الرياضية beIN Sports AFC HD



قناة الكأس الرياضية AL Kass Nine HD

قناة الرابعة العراقية Al-Rabiaa Iraq

باقات شاهد VIP Shahid VIP

تردد قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

القمرالصناعي : عرب سات

التردد : 12380

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091 (v)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة beIN Sports AFC HD الناقلة لمباراة النهائي

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3



المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة أوراوا الياني والهلال السعودي يوم السبت 6 مايو 2023

الساعه 12.00 بتوقيت السعودية ومصر

الساعة 1.00 بتوقيت الامارات وعمان

الساعه 6.00 بتوقيت اليابان قناة SSC1 HD السعودية



Abu Dhabi Sports Asia 1



Dubai Sports Asia 1 HD



الرياضية beIN Sports AFC HD



قناة الكأس الرياضية AL Kass Nine HD

قناة الرابعة العراقية Al-Rabiaa Iraq

باقات شاهد VIP Shahid VIP سايتاما 2002

والذي يتسع لـ 63 ألف متفرج

معلقو مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

قناة SSC 1 HD السعودية | بصوت المعلق فهد العتيبي – عبدالله الغامدي.

قناة أبوظبي الرياضية | بصوت المعلق فارس عوض.

قناة دبي الرياضية Dubai Sport Asia 1 | بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

قناة الكأس القطرية | بصوت المعلق خليل البلوشي.

قناة بي ان سبورتس الرياضية beIN Sports AFC HD | بصوت المعلق حسن العيدروس.

قناة الرابعة العراقية Al-Rabiaa Iraq | بصوت المعلق محمد قيس زوين.

حكم مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

يُدير مباراة الهلال وأوراوا في اياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 طاقم تحكم صيني تم تعييينهم من خلال لجنة الحكام، يقود المباراة الحكم الصيني يقوده ما نينج ويعاونه كلاً من زهو في و زهانج شينغ، أما الحكم الرابع فهو الحكم السعودي محمد الهويش، أما حكام تقنية الفيديو ( VAR ) فسيكون الحكم الصيني فو مينغ ديبرينك ويُساعده الحكم الأردني أدهم مخالصة.

تاريخ مواجهات الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

تعددت المواجهات بين الفريقين ونستعرض تاريخ مواجهات الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني في بطولة دوري أبطال آسيا وحسم صراع النهائي الثالث فيما بينهما حيث تبادل الفريقان الفوز والظفر بكأس دوري أبطال آسيا، حيث حصد أوراوا اللقب عام 2017 بعد تعادل الفريقين في الرياض 1-1 وفوز أوراوا في اليابان 1-0، وفي عام 2019 تكررت المواجهة بينهما مرة أخرى ولكن هذه المرة استطاع الهلال السعودي حصد اللقب بعد الفوز ذهاباً في الرياض 1-0 واياباً في اليابان 2-0، لتكون المواجهة الثالثة اليوم على لقب دوري أبطال آسيا.

التقي الهلال وأوراوا الياباني ( 5 ) مباريات | فاز الهلال ( 2 ) | فاز أوراوا ( 1 ) | تعادلا ( 2 )

سجل الهلال ( 5 ) هدف | سجل أوراوا ( 3 ) هدف

نهائي دوري أبطال آسيا 2017 | ( أوراوا البطل )

الهلال 1-1 أوراوا

أوراوا 1-0 الهلال

نهائي دوري أبطال آسيا 2019 | ( الهلال البطل )

الهلال 1-0 أوراوا

أوراوا 0-2 الهلال

نهائي دوري أبطال آسيا 2023

الهلال 1-1 أوراوا

أوراوا Vs الهلال

الهلال السعودي أكثر من حصد لقب دوري أبطال آسيا برصيد ( 4 بطولات )

أعوام ( 1992 – 2000 – 2019 – 2021 )

أوراوا الياباني حصد لقب دوري أبطال آسيا ( مرتين )

أعوام ( 2007 – 2017 )

من ينتصر اليوم في سلسلة مواجهات الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا ؟ زعيم آسيا الهلال لحصد اللقب الخامس وزيادة عدد بطولاته الآسيوية الى خمس بطولات أم أواروا الياباني ويرفع رصيده الى البطولة الثالثة ؟!

تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد أوراوا الياباني

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف.

خط الدفاع : محمد البريك – جانغ هيون سو – علي البليهي – محمد البريك.

خط الوسط : محمد كنو – عبدالله عطيف – أندريه كاريلو.

خط الهجوم : ميشيل ديلجادو – أوديون إيجالو – عبدالله الحمدان.

تشكيل أوراوا الياباني المتوقع ضد الهلال السعودي

حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا.

الدفاع : تاكيهيرو أكيموتو – ألكساندر شولز – تاكويا إيوانامي – هيروكي ساكاي.

الوسط : كين إيواو – أتسوكي إيتو – تاكاهيرو سيكيني – يوشيو كويزومي – تومواكي أكوبو.

الهجوم : شينزو كوروكي