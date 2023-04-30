موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

وضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أنفسهم في مأزق كبير بعد تضييع فرصة الفوز على نادي أواروا ريدز الياباني، حيث انتهت مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا التي أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بنتيجة هدف لكل فريق، وسيكون هدف الهلال في مباراة الإياب هو تكرار السيناريو الذي حدث في النهائي عام 2019 أمام أوراوا ذاته في اليابان، والذي فاز فيه الزعيم بنتيجة هدفين دون رد ليحسم اللقب الأغلى له ولجماهيره.

هذا وفي حالة تمكن الهلال من حصد لقب البطولة فسيكون اللقب الخامس له والثاني على التوالي ليعزز انفراده بزعامة آسيا، كما يسعى الفريق الياباني لرد اعتباره أمام الهلال الذي خسر أمامه على أرضه ووسط جمهوره في نسخة 2019، كما سيقترب من نادي الهلال في عدد الألقاب إذ سيكون هو اللقب الثالث له متعادلا مع نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي الذي تحتوي خزانته على 3 ألقاب كونه ثاني أكثر الفرق الآسيوية تحقيقاً له.

موعد مباراة إياب النهائي بين الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني

هذا ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال السعودي ونظيره أوراوا ريدز دياموندز الياباني، وذلك يوم السبت المقبل الموافق ال6 من شهر مايو المقبل في اليابان، وتنطلق أحداث مباراة الإياب، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.