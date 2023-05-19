موعد مباراة “الهلال ضمك” .. التشكيل والقناة وملعب المباراة

الهلال السعودي يقابل فريق ضمك اليوم، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة رقم “26” من عمر دوري روشن السعودي، ويترقب عشاق المستديرة تلك المباراة التي قد تغير من شكل القمة في جدول ترتيب الدوري السعودي، خصوصا وان الهلال يحتل المركز الرابع برصيد نقاط “50 نقطة”، بينما يتمركز فريق ضمك في المركز الحادي عشر، برصيد نقاط “32نقطة”.

مباراة الهلال ضمك التفاصيل الكاملة

ومن خلال القسم الرياضي بموقعكم المفضل “نجوم مصرية” نستعرض معكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم والتي يتبقي عليها ساعات قليلة.

ملعب المباراة: تقام بمدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

مدرب الفريق: المدرب الابن “ايمليانو” نجل دياز الذي سافر في أجازة، ويدخل نجله في أهم اختبار له اليوم، في قيادة الهلال السعودي بكل تاريخه الكروي المجيد.

موعد انطلاق صافرة الحكم: التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC1 hd

تشكيل الهلال المتوقع

محمد العويس: لحراسة المرمي

في الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، سعود عبد الحميد، محمد جحفلي.

في الوسط: عبد الله عطيف، مصعب الجوير، اندريه كاريلو.

الهجوم: أوديون إيجالو، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو.

تشكيل ضمك المتوقع

مصطفي زغبه

في الدفاع: منصور حكزي، عبد الله العمار، جوزيه انطونيو، هلال سوداني.

في الوسط: عبد الله الهوساوي، جوماحوش انتوليتش، حسن الشمراني، فاروق شافعي، سيرجيو فيتور

في الهجوم: ايميليو زيلايا.

وننشر لكم لقطات من وصول فريق الهلال إلى ملعب المباراة.